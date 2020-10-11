  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

KKTC’de tarihi seçim...

»
Federasyon mu, iki ayrı devlet mi?
KKTC’de tarihi seçim...

Ömer Bilge / Hurriyet

KKTC bugün 5’nci cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerde ülke geleceğiyle ilgili iki ana görüş de yarışıyor. 11 adayın yarıştığı seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Akıncı, ‘Rumlarla federasyon’ tezi, Başbakan Tatar ise ‘iki ayrı devlet’ politikasını savunuyor.

Kıbrıs Türk halkı, KKTC’nin 5’inci cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı (72) ile Başbakan Ersin Tatar’ın (60) temsil ettiği iki ana görüş yarışıyor. Akıncı, “Rumlarla federasyon” tezinin, Tatar ise Türkiye’nin de desteklediği, “iki ayrı devlet” politikasının şampiyonluğunu yapıyor. 1983 yılında ilan edilen KKTC’de 198 bin 767 kayıtlı seçmen bulunuyor. Çoğu bağımsız 11 adayın yarıştığı iki turlu seçimler, ‘en çok adaylı seçim’ özelliği de taşıyor. Seçimlerde Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi lideri Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Akıncı’dan sonraki 5’inci cumhurbaşkanı belirlenecek.

secim-004.jpg

KKTC’nin bugün yakın tarihin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olması bekleniyor. Koronavirüs salgınının sandığa katılımı nasıl etkileyeceği de merak konusu.

 

İKİ AYRI TEZ YARIŞIYOR

Propaganda sürecinde, adayların, “Rumlarla federasyon mu yoksa iki ayrı devletli çözüm mü” görüşleri karşı karşıya geldi. Seçimler, “Kıbrıs’ta iki ayrı devletli çözüm ya da Rumlarla iki ayrı devletli konfederasyon” politikasını savunan Ersin Tatar ile federasyon sisteminde ısrar eden Mustafa Akıncı’nın çatışmasına sahne oldu.

kktc_secim_dha.jpgMARAŞ BÖLÜNMESİ

Başbakan Ersin Tatar, son hafta yine Türkiye’nin desteğiyle 46 yıldır kapalı tutulan turistik Maraş kentinin sahil şeridini sivil halkın ziyaretine açtı. 

Seçimi kazanacak lider, Kıbrıs çözüm müzakerelerinin hangi yönde ilerleyeceği, Doğu Akdeniz’e son dönemde damgasını vuran enerji ve egemenlik mücadelesi ve Maraş açılımının geleceğini de belirleyecek.

2’nci tura kalabilir

- Aday çokluğu ve seçmenin federasyon ya da iki ayrı devlet kutuplaşması, seçimlerin bir hafta sonra yapılacak ikinci tura kalacağı beklentisini arttırdı.
- Herhangi bir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa, seçimler önümüzdeki pazar yapılacak ikinci tura kalacak ve en çok oy alan iki aday son kozlarını paylaşacak.
- Seçimin diğer adayları da ikiye bölünmüş durumda. Adaylardan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla benzer Rumlarla federasyon tezini savunuyor.
- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti’nin desteklediği Serdar Denktaş, Yeniden Demokrasi Partisi lideri Erhan Arıklı, Ersin Tatar gibi iki ayrı devletli çözümü istiyor.
- Çoğu bağımsız diğer adaylar; Fuat Çiner, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mustafa Ulaş ve Alpan Uz, kamuoyunda siyasi kimlikleriyle ön plana çıkmış isimler değil.

Maskeli, eldivenli seçim

Covid-19 salgını ve önlemlerin katılım oranını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Salgın önlemleri çerçevesinde ülkeye girişlerde 7 günlük karantina uygulaması bulunuyor. Seçmenlerin ne kadarının yurtdışında olduğu bilinmiyor. KKTC’li seçmenler oylarını maske ve eldivenle kullanacak, seçim merkezleri ve sandık başlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı:Maraş adımına yönelik bana hiç bilgi verilmedi09 Ekim 2020 Cuma 23:42
  • Denktaş:Bütün kartları hiçbir şey konuşmadan masaya koyduk09 Ekim 2020 Cuma 23:41
  • Erhürman: Maraş açılımı ciddiyetle bağdaşmıyor09 Ekim 2020 Cuma 22:54
  • Tatar: "Ankara'dayken Kudret Özersay, 'hükümeti bozarım' diye tehdit etti"09 Ekim 2020 Cuma 22:13
  • Özersay:Kapalı Maraş’la ilgili devletin kurumları saf dışı bırakıldı09 Ekim 2020 Cuma 22:11
  • Çiner: Maraş oldu bittiye getirilerek seçim malzemesi yapıldı09 Ekim 2020 Cuma 21:43
  • Lefkoşa'da yüzlerce Akıncı taraftarı sokaklara döküldü09 Ekim 2020 Cuma 21:04
  • YKP: İslamcı faşist Türkiye iktidarına ve yerli işbirlikçilerine karşı herkesi taraf olmaya çağırır09 Ekim 2020 Cuma 13:26
  • "Halkımız vicdanının sesini dinleyecektir"09 Ekim 2020 Cuma 12:32
  • Halkımız cevabını sandıkta verecektir08 Ekim 2020 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti