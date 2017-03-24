KKTC’den geçtikleri iddia edilen 18 mülteci yakalandı

Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Akaki” (Akaça) ve “Avlona” (Gayretköy) köyleri arasında, KKTC’den geçtikleri iddia edilen 18 mülteci yakalandığı bildirildi.

Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Akaki” (Akaça) ve “Avlona” (Gayretköy) köyleri arasında, KKTC’den geçtikleri iddia edilen 18 mülteci yakalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında, 6’sı Somali, 12’si Suriyeli 18 mülteci yakaladığını ve mültecilerin Türkiye’den KKTC’ye, oradan da Güney Kıbrıs’a geçtiklerini iddia etti.

Haberde, yakalanan mülteciler arasında küçük yaştaki çocuklar da bulunduğu ve çocukların sorumluluğunu, Rum Sosyal Yardım Dairesi’nin alacağı kaydedildi.