  • BIST 2.402,75
  • Altın 984.476
  • Dolar 16.9732
  • Euro 17.4828
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

KKTC’li öğretmenler için Bosna Hersek’te ‘Tarih Eğitimi Çalıştayı’ düzenlendi

» »
KKTC’li öğretmenler için Bosna Hersek’te ‘Tarih Eğitimi Çalıştayı’ düzenlendi
KKTC’li öğretmenler için Bosna Hersek’te ‘Tarih Eğitimi Çalıştayı’ düzenlendi

Bosna Hersek’te 1-5 Temmuz’da düzenlenen çalıştay kapsamında, KKTC‘den gelen öğretmenler Boşnak meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunurken Bosna Hersek’in önemli tarihi ve turistik kentlerini de ziyaret etti.

Başkent Saraybosna’daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak hakikatin peşinde koştuklarını ifade ederek, 92 yıldır bu görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarihin sevdirilmesi noktasında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, “Kıbrıslı tarih hocalarımızla bu beşinci programımız. İlkini Kıbrıs’ta gerçekleştirdik. Daha sonra Türkiye’de bir çalıştay yaptık, ondan sonra Kıbrıs’ta bir atölye ve dört aydır devam eden Osmanlıca kurslarımız var.” dedi.

Çetin, Bosna Hersek ile Kıbrıs’ta benzer şeylerin yaşandığına işaret ederek, “İnsanlığın çok değer yitirdiği zamanlar ve medeni olduğunu iddia eden ülkelerin tamamen bu yaşanan katliamlara sessiz kalması, her zaman yaptıkları gibi birtakım çifte standartlı, iki yüzlü davranışlar aslında çok benzer. Orada da Birleşmiş Milletler vardı, burada da vardı.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katliamlar arasındaki benzerlikleri tarihçi gözüyle ortaya koymak adına bir teknik gezi düzenlendiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, “KKTC olarak tarihimizi öğretmeye ve Türk dostu olanlara da tarihimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında objektif olabilen tarihçilere 1974’te çocuklarımızın bebeklerimizin uğradığı katliamı anlatmaya çalışıyoruz. Ama Saraybosna’da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu çünkü aynı duyguları kendi halkımız da yaşadı. Coğrafyalar değişir, gözyaşları hep aynı renktir, katledilen insandır, katleden de insandır” diye konuştu.

Çalıştay kapsamında ayrıca, Boşnak tarihçi Nusret Colo ile akademisyen Mustafa Krupalija, Osmanlı döneminde Bosna Hersek ve Kıbrıs ile Bosna Hersek’teki katliamlar üzerine sunumlar yaptı.
Katılımcılar, Saraybosna’nın yanı sıra Mostar, Travnik ve Srebrenitsa kentlerini de ziyaret ederek ülkede faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, İlim Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı21 Haziran 2022 Salı 09:53
  • YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor19 Haziran 2022 Pazar 11:21
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Velilere Çağrı: Yasal Haklarımızı Savunmak İçin Gelin Bir Araya Gelelim14 Haziran 2022 Salı 09:33
  • A-Level sınavları konusunda Türkiye’de girişim başlatılacak13 Haziran 2022 Pazartesi 14:50
  • Sınavlar hayatın sonu değil!08 Haziran 2022 Çarşamba 09:52
  • UKÜ, üniversiteler arası Ambulans Rallisi’nde şampiyon oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 09:50
  • Sedat Simavi, Teknofest 2022’ye hazırlanıyor06 Haziran 2022 Pazartesi 18:27
  • UKÜ yurtlarında sınav haftasında su yok03 Haziran 2022 Cuma 08:59
  • Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne büyük ödül02 Haziran 2022 Perşembe 09:33
  • Ünlü Sanatçılar Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar UKÜ’lü öğrencilerle buluştu29 Mayıs 2022 Pazar 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti