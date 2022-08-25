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Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı

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NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz bölgesinde çekilen fotoğraflar için mahkemeye başvuran Vanessa Bryant 16 milyon dolar tazminat aldı.
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı

Unutulmaz basketbol oyuncu Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, enkaz bölgesinde çekilen fotoğraflar tazminat talebinde bulunmuştu.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı - 2

 

9 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının fotoğraflarının yayınlanması nedeniyle dava açan Bryant mahkemeden zaferle ayrıldı.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı - 3

16 MİLYON DOLAR ALACAK

 

Mahremiyeti ihlal ve ihmal nedeniyle tazminat talebinde bulunan Byrant’ın 16 milyon dolar tazminat almasına karar verildi.

Aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester ise 15 milyon dolar tazminat alacak.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı - 4

Mahkemeye kızı Natalia ile katılan Bryant, kararın ardından avukatlarına sarıldı ve ağlamaya devam etti.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı - 5

“HEPSİ SİZİN İÇİN"

 

Mahkeme salonundan ayrılırken yorumda bulunmayan Bryant, sosyal medya hesabından “Hepsi sizin için. Sizi çok seviyorum. Kobe ve Gigi için adalet!” notunu paylaştı.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı - 6

FOTOĞRAFLARI SIZDIRMAKLA SUÇLADI

Bryant mahkemedeki ifadesinde yetkilileri, kocası Kobe ve kızının cesetlerinin fotoğraflarını yasa dışı olarak yayınlamakla suçlamıştı. Yıldız verdiği demeçte, "Fotoğrafları sızdıran çalışanlar tarafından yıkılmış, incinmiş ve ihanete uğramış hissediyorum" dedi.

FORMASI SATILDI

Hayatını kaybeden ünlü basketbolcunun forması yakın zamanda rekor fiyata satılmıştı. Basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

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