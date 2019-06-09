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Koç Holding'den Soylu'ya 'özel jet' yanıtı

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Koç Holding, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için “Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.
Koç Holding'den Soylu'ya 'özel jet' yanıtı

Koç Holding, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için “Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi

Koç Holding'den yapılan açıklamada “İftiraların Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Koç Holding açıklamasında, İBB’nin mazbatası elinden alınmış başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Setair özel havacılık şirketi aracılığı ile söz konusu uçağı kiraladığını belirtti.

Koç Holding ayrıca 3 Mart’ta Binali Yıldırım’ın da kendilerinden helikopter kiraladığının altını çizdi.

Süleyman Soylu, söz konusu konuşmasında “Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle’yi tahsis edenler – Alman televizyonu – bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe’yi – İngiliz televizyonu – tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar” demişti.

Koç Holding’ten yapılan açıklama şöyle:

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