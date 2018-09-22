Kocaeli'de intihar eden baba için yaptığı yorum tepki çeken Haluk Levent AHBAP'ı bıraktı

"Babamız yanlış yapmış gibi yanlış anlaşılmaya sebep verdim ve doğru ama niyetim o değildi”

Şarkıcı Haluk Levent, Kocaeli’de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son verdiği iddia edilen İsmail Devrim’le ilgili yaptığı “Kaymakamlığa gitseymiş, sorun çözülürmüş” yorumuna gelen tepkilerin ardından, kurucusu olduğu sosyal platform AHBAP’ın başkanlığını bıraktı.

Yaptığı yorumun ‘yanlış anlaşıldığını’ belirten Levent, Twitter’da yaptığı paylaşımda “AHBAP başkanlığını an itibariyle bırakıyorum. 3 ay beklemeye gerek yok. Bir kişinin bana ana avrat küfrünü 1300 kişinin beğenmesi eksikliğin bende olduğunu gösteriyor. AHBAP devam edecektir” dedi. Levent, şöyle devam etti:

“Lütfen bunu birileri küfür etti ve bıraktım diye algılamayın. Siyasetçilere örnek olsun diye bırakıyorum. Sorumluluk bilsinler diye bırakıyorum. Oturdukları koltuklardan silkelensinler diye bırakıyorum.

AHBAP platformu tek adama bağlı değildir. Böyle demek 150 bin gönüllüye hakaret olur. Ben bundan sonra yine koşturacağım AHBAP için kimse merak etmesin. Bundan sonraki dayanışma ve yardımlaşmayı @ahbapplatformu sayfasından takip edeceğiz. O sayfayı AHBAP yönetimi yönetmektedir.”

"Babamız yanlış yapmış gibi yanlış anlaşılmaya sebep verdim"

Yaşananları anlatmak için bir de video yayılayan Levent, şunları söyledi:

“Dün akşam maalesef üzücü bir haber aldık. Kocaeli’de bir baba intihar etmiş ve çok zor koşullarda olduğunu düşündük. Ben de bir tweet attım. AHBAP Kocaeli olarak kesinlikle bu babamızın bıraktığı çocuklara yardımcı olacağız dedik. Çok güzel mesajlar geldi ama şu da oldu, Valiliğin yapmadığını, Kaymakamlığın yapmadığını siz yapıyorsunuz diye. Ben de bunun ardından ‘Arkadaşlar, devleti de küçümsemeyin. Babamız da gitmiş olsaydı bir pantolon, 3-5 kuruş alırdı ama gururuna yediremedi. Babamız yanlış yapmış gibi yanlış anlaşılmaya sebep verdim ve doğru ama niyetim o değildi.”