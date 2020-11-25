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Kontrole gelen filyasyon ekiplerini çay için içeri davet eden pozitif vakalar var

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Kontrole gelen filyasyon ekiplerini çay için içeri davet eden pozitif vakalar var
Kontrole gelen filyasyon ekiplerini çay için içeri davet eden pozitif vakalar var

Antalya’da 500 kişilik filyasyon ekibi, PCR testi pozitif çıkan corona virüsü vakalarını evlerinde tek tek ziyaret edip sağlık durumlarını kontrol ediyor. Ev ziyaretlerinde ekipleri çay, kahve içmeye davet edenler oluyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yedi kamu, iki üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor.

Sağlık durumları uygun olanlar evlerinde tedaviye alınıyor. Evde tedaviye alınanların ilaç, test, kontrol işlemleri ise sahada görevli sağlık personelinden oluşan filyasyon ekiplerince yapılıyor.

Sahada aktif çalışan yaklaşık 500 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor. Bu ekipler genelde bir hekim bir de yanında yardımcı olarak sağlık personeli olmak üzere iki kişiden oluşuyor.

Ekipler saat 08.00’de göreve başlayıp beyaz tulum, maske, siperlik, eldivenden oluşan koruyucu kıyafetlerini giyerek sahaya çıkıyor.

Belirlenen adreslere giden filyasyon ekipleri, daire kapı girişlerinden Covid-19 hastalarıyla ilgileniyor. Genel sağlık durumlarıyla ilgili not alan ekipler, gerekli önlemler başta olmak üzere ilaçların nasıl kullanılacağına kadar detaylı bilgilendirmeyi yaptıktan sonra acil durumlarda ulaşabilecekleri numaraları da paylaşıp adresten ayrılıyor.

Kepez ilçesindeki filyasyon ekiplerinden biri olan Dr. Fatma Öztürk ve diş teknikeri Özcan Furkan günde 20-30 ev ziyareti yapıyor.

Pozitif vakaları aradıklarında ilginç istek ve sorularla da karşılaştıklarını ifade eden Dr. Öztürk şunları anlattı: “Hastayı arıyoruz ‘Evden ayrılmayın geleceğiz’ diyoruz. ‘Maske getirecek misiniz, Çöp dökmeye çıkmayacak mıyım, Siz gelene kadar çay, kahve hazırlasam yetiştirebilir miyim‘ gibi konuşmalar geçiyor aramızda. Çay kahve davetini yadırgamıyoruz. Bunlar gelenek ve göreneklerimizde var. Tabii ki kabul etmiyoruz”.

Diş teknikeri Işık ise telefonla görüştüğü vakalardan aldığı ilginç yanıtları anlattı. Bir vakanın “Şu an evde değilim ancak akşama gelebilirim” dediğini ifade eden Işık, şöyle devam etti: “İşi bırakın direkt eve geçin diyoruz. Bizi dinleyen de oluyor ama akşama kadar dışarıda olup adresine gelmeyen de. Böyle yapanları kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz”.

Evde izolasyon kuralını ihlal edenlere 3 bin 150 lira para cezası veriliyor. Kurala uymayanlar para cezasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilip izolasyon süresince tüm masrafları da kendisinden tahsil ediliyor.

 

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