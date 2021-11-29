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Konya Şehit Aileleri Derneği Kafile Olarak Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti

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Konya Şehit Aileleri Derneği Kafile Olarak Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti
Konya Şehit Aileleri Derneği Kafile Olarak Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti

Konya Şehit Aileleri Derneği’nden 40 kişilik kafile ülkemize yaptıkları ziyaret çerçevesinde bugün Gazimağusa Belediyesini de ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, şehit ailelerini Gazimağusa Belediyesinde görmekten dolayı mutluluğunu ifade ederek, “şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizin çektiklerinizi de tahmin ediyorum.” dedi. Başkan İsmail Arter Gazimağusa ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında, Gazimağusa’nın liman, tarihi eserler ve sulak alanlar bakımından zengin olmasının yanında, 2020 yılının Ekim ayında ziyarete açılması kararı verilen kapalı Maraş’ı da barındırdığını aktardı.

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Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir konuşmasında, anavatandan yavru vatana  sevgi, saygı ve dualar getirdiklerini, Kıbrıs’a  gelen şehit ailelerinin şehitlikleri gezdiğini ifade ederek, “ne mutlu bize ki, bu güzel vatanı bırakan şehitlerimizin mekanı cennet olsun.” dedi.

 

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