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Koopspor Koçu Emrah Güven: “Yine tüm kupalara talibiz”

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Ligin son şampiyonu Koopspor’da yeni sezonun başlamasına kısa süre kala sakat olan oyuncular takıma geri dönerken, koç Emrah Güven iddialı konuştu:
Koopspor Koçu Emrah Güven: “Yine tüm kupalara talibiz”

Ligin son şampiyonu Koopspor’da yeni sezonun başlamasına kısa süre kala sakat olan oyuncular takıma geri dönerken, koç Emrah Güven iddialı konuştu:

 

“Yine tüm kupalara talibiz”

Basketbolun lokomotif kulüplerinden Koopspor, Mart ayında başlayacak Prolig’e sıkıntılarının bir kısmından arınmış olarak girmenin hesaplarını yapıyor.
Açılış Kupası’nda sakatlık sorunu yaşayan Erdem ve Hasan tamamen düzelerek takıma dahil olurken, Alpay ay başında idmanlara katılacak. Takımın önemli oyuncusu Arif ise sezonu kapadı.
Koopspor’un deneyimli koçu Emrah Güven, deprem felaketi nedeni ile ara verdikleri idmanlara başladıklarını 
ifade ederken, sözlerinin ilk kısmını depremde kaybettiğimiz değerlerimize ayırdı.

 

Emrah Güven: Şampiyon meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak

Güven, “Yaşanan deprem felaketinde pırıl pırıl sporcu yavrularımızı ve diğer insanlarımızı kaybetmemiz sebebiyle toplumsal bir travma yaşadık. Açıkçası bu acının tarifi yok. Çocuklarını ve yakınlarını kaybeden tüm ailelere sabırlar diliyorum. Şampiyon meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak. Onların isimlerinin ve başarılarının yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Hedeflerini “her zaman olduğu gibi tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmak” şeklinde açıklayan Güven, Açılış Kupası’nda sakatlıklar dolayısı ile sıkıntılar yaşadıklarını, lige hazırlık olarak gördükleri bu organizasyonda yabancı takviyesi de yapmayarak 5 numarasız oynamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

 

“Ritmimizi bularak sezonu yeniden şampiyon tamamlamak istiyoruz”
Arif dışındaki diğer oyuncuların lig başladığında forma giyebileceğini aktaran Güven, ritimlerini bularak sezonu yeniden şampiyon olarak tamamlamak arzusunda olduklarını belirtti.
Emrah Güven, ligde iyi takımlar bulunduğunu, tümünün de hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, “Umarım güzel bir sezon olur, renkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçlar ile tribünlerimiz dolar” diyerek sözlerini noktaladı.

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