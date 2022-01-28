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Köpeklerde Görülen Leishmaniosis Hastalığı Hakkında Şubat Ayında Ara Bölgede Seminer Düzenlenecek

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Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin kurduğu “One Health Cyprus” platformu tarafından, Şubat’ta toplum sağlığını da etkileyen, köpeklerde görünen  Leishmaniosis hastalığı ile ilgili seminer düzenlenecek.
Köpeklerde Görülen Leishmaniosis Hastalığı Hakkında Şubat Ayında Ara Bölgede Seminer Düzenlenecek

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin kurduğu “One Health Cyprus” platformu tarafından, Şubat’ta toplum sağlığını da etkileyen, köpeklerde görünen  Leishmaniosis hastalığı ile ilgili seminer düzenlenecek.

Platform adına yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat’ta Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde yer alacak seminerde Kıbrıs’ta yaygın olan ve köpeklerde görülen, zoonoz olduğu için toplum sağlığını da etkileyen Leishmaniosis hakkında bilimsel görüş ve uygulamalar ele alınacağı kaydedildi.

“One Health Cyprus” Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin, klinik uygulama, halk sağlığı ve hayvan sağlığını geliştirmek adına, bilgi ve tecrübe paylaşmasını hedefleyen bir platform. 

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