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Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

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Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi. Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada, son testinin pozitif olmasına karşın, Fatih Terim'in tedavisinin kalan kısmını evinde geçireceği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde: "23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.
Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halin pozitif olsa da, klnik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur.

Hastamız 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Ne olmuştu?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart tarihinde kişisel Twitter hesabından, yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavi altına alındığını açıklamıştı.

Fatih Terim, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz" demişti.

Terim, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...

Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.

Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı."

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