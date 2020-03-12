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Koronavirüs tedbirleri: Edirne'den Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor

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Koronavirüs tedbirleri: Edirne'den Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor
Koronavirüs tedbirleri: Edirne'den Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne'deki Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor.

UMKE ekiplerince Pazarkule-Kastanies Sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 14. gününe giren sığınmacıların vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülüyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ilk günden bu yana alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Hem çevre hem de halk sağlığı ile ilgili hususlara büyük özen gösterildiğini belirten Kalkan, "Ekiplerimiz sahayı düzenli şekilde her gün dezenfekte ediyor. Bunlara ilaveten çadırlarda kalan sığınmacılardan ateşi yüksek olabilecek hastalar var mı yok mu anlamında kontrolü UMKE ekiplerimiz yürütmekte. Ayrıca sığınmacıların beklediği alanda aşılama ve poliklinik hizmetleri çalışmalarımız yapılmaktadır" diye konuştu.

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