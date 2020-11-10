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Koronaya Karşı Sürpriz Bir Buluş Gerçekleştirildi!

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Uluslararası bir bilim ekibi tarafından geliştirilen burun spreyi koronavirüsü yenmeyi başardı
Koronaya Karşı Sürpriz Bir Buluş Gerçekleştirildi!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 263 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 50 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, bilim insanları sürpriz bir buluş gerçekleştirdi.

Uluslararası bir bilim ekibi tarafından geliştirilen ve gelincikler üzerinden denenen burun spreyinin, koronavirüsü yenmeyi başardığı öğrenildi. Çalışma ekibinin, insan deneylerinden sonra sprey hakkında detaylı bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi.

ÇALIŞMALAR HAYVANLARLA SINIRLI TUTULDU

The New York Times, koronavirüs ile ilgili müjdeli haberi okuyucularına duyurdu. Times'ın haberine göre, henüz hakem onayından geçmeyen çalışma, hayvanlarla sınırlı tutuldu. Ancak bilim insanları, bu spreyin insanlarda da işe yaradığını gösterirse salgınla mücadelenin yeni aracı, buruna sıkılan günlük bir doz koruyucu sprey olabilir.

"HEYECAN VERİCİ"

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan John Hopkins Üniversitesi'nden immünoloji kürsü başkanı Dr. Arturo Casadevall, "Koronavirüse karşı etkili yeni bir şeye sahip olmak heyecan verici. Bunun silahlarımızdan biri olacağını tahmin ediyorum" dedi.

İNSANLAR ÜZERİNDE DE DENENECEK

ABD'deki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi (CUIMC), Cornell Üniversitesi ve Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden (Erasmus MC) araştırmacıların aylardır süren çalışması, insanlar üzerinde yapılacak denemelerle devam etmek için ek bütçeye ihtiyaç duyuyor.

PROTEİN UÇLARINA BİRE BİR OTURUYOR

Araştırmacılara göre yeni sprey, lipopeptit isimli grupta yer alan bir molekül içeriyor. Bu molekül, koronavirüsün insan solunum yolu ve akciğer hücrelerine girmek için kullandığı sivri uçlu proteinin çıkıntısına birebir oturacak şekle sahip. Sivri uçlu proteindeki aminoasit zinciri uzantılarından birine yapışan molekül, virüsün tutunmasını engelliyor.

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