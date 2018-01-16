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Kosovalı Sırp politikacı Ivanoviç öldürüldü

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Kosovalı Sırp politikacı Ivanoviç öldürüldü
Kosova’daki Sırp azınlığın lideri Oliver Ivanoviç Mitroviça’da bürosu önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Siyasetçiler saldırıyı kınadı.

Kosovalı Sırp politikacı Oliver Ivanoviç Mitroviça'daki bürosunun önünde saldırıya uğradı. Polis bir otomobilden ateş açılması sonucu Ivanoviç'e beş kurşunun isabet ettiğini belirtti. Kimliği belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganların olayın ardından kaçtığı kaydedildi.

Ivanoviç'in avukatı Nebojsa Vlajic yaptığı açıklamada, "Oliver Ivanoviç'in Mitroviça'daki hastanede hayata döndürülme çabalarının başarısız kaldığını öğrendim" dedi.

Kosova medyası polise dayandırarak verdiği haberde, 64 yaşındaki politikacıya ateş açılan otomobilin yanmış olarak bulunduğunu duyurdu. Savcı Shyqri Syla, saldırının arkasında kimlerin olduğunun henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Cinayete tepkiler

Kosova hükümeti "hukuk devletine ve Kosova'da hukuk ve yasaların uygulanması çabalarına yönelik" diye nitelendirdiği saldırıyı kınadı. Sırp hükümetinden yapılan açıklama ise saldırı "terör saldırısı" diye nitelendirildi. Sırp hükümetinden temsilcilerin saldırıyı protesto için, Brüksel'de AB'nin arabuluculuğunda yapılan Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi görüşmelerini terkettiği belirtildi. Bir yıldan fazla bir süredir durgun olan görüşmeler yeni başlamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic saldırının ardından Belgrad'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini saldırıyı kınayarak Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mogherini saldırganların cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, taraflara soğukkanlı olma çağrısında bulundu. 

Oliver Ivanoviç, Kosova'da ılımlı bir Sırp politikacı olarak tanınıyordu. AB, NATO ve BM'nin Kosova'daki temsilcilerinin önemli bir partner olarak kabul ettiği politikacı, 2016 yılında 1998-99 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında dört Arnavut'un öldürülmesiyle ilgili olarak dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın yeniden görülmesiyle geçen yıl serbest bırakılmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 40-50 bin Sırp yaşıyor. 85 bin nüfuslu Mitroviça'da çoğunluğu 72 binle Arnavutlar oluşturuyor. Kentte yaşayan Sırpların sayısı ise 13 bin olarak tahmin ediliyor.

Kosova'nın Sırbistan'dan 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Arnavutlar'ın çoğunlukta olduğu ülkede Sırplar ülkeye entegrasyonu reddediyor. Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişki de gergin. 2013 yılında her iki taraf AB'nin arabulucuğunda ilişkilerin iyileştirilmesi için diyalog sürecine başlamıştı.

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