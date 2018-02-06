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"Kral ve Diğerleri" izleyicisiyle buluşuyor

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"Kral ve Diğerleri" izleyicisiyle buluşuyor
Çardak Kuşu Sanat atölyesinin hazırladığı, "Kral ve Diğerleri" çocuk oyunu izleyicisiyle buluşuyor

Özlem Özkaram’ın yönettiği, Erdoğan Kavazın oynadığı Heinz Janisch’in Kral ile Deniz kitabından esinlenilen oyun“her yaştan çocuklar için” sloganıyla izleyicelirini davet ediyor.

Yaşamdan keyif almanın önemini  belirten  oyun, yaşamı bir kutlamaya dönüştürmek için neye ihtiyacımız olduğunu sorgulatıyor.

Siyah ışık ( Black Light )tekniğiyle büyülü bir serüvene dönüşen oyunun kadrosu şöyle; Müzik: Aytunç Akdoğu, Dekor,Kostüm, Işık tasarımı: Fatma Bender, İllistirasyonlar: Yağmur Bayhanlı, Oynatıcılar: Yena Hacışevki, Yağmur Bayhanlı, Müzik – Efekt uygulama : Ceyda Alçıcıoğlu, Proje Kordinatörü: Sevim Kultaş ve Afiş Broşür: Hayri Samer

BRTK ve Keskin Tente katkılarıyla Kral ve Diğerleri oyununun İlk gösterimi7 şubat  Çarşamba Saat11.00 ve 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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