KSP ile YKP Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anlaşamadılar

İşte o KSP - YKP Ortak Basın Bildirisi ;

Yeni Kıbrıs Partisi yetkilileri 26 şubat 2020 çarşamba günü Kıbrıs Sosyalist Partisini ziyaret etti.

Toplantıda, YKP'nin 10 Şubat, 2020 tarihli ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklaması ile iki parti arasında güç birliği ve dayanışmanın artırılması konuları ele alındı.

Partiler Nisan 2020'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak ortak bir anlayışa varamadılar.

Ancak, siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak, ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettiler.