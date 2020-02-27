  • BIST 113.890
  • Altın 326,463
  • Dolar 6,1648
  • Euro 6,7433
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

KSP ile YKP Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anlaşamadılar

»
KSP ile YKP Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anlaşamadılar
KSP ile YKP Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anlaşamadılar

İşte o KSP - YKP Ortak Basın Bildirisi ;                                                                  

Yeni Kıbrıs Partisi yetkilileri 26 şubat 2020 çarşamba günü Kıbrıs Sosyalist Partisini ziyaret etti.

Toplantıda, YKP'nin 10 Şubat, 2020 tarihli ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklaması ile iki parti arasında güç birliği ve dayanışmanın artırılması konuları ele alındı.

Partiler Nisan 2020'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak ortak bir anlayışa varamadılar.  

Ancak, siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak, ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Toprağı %36'dan %30'a indirmeye hazır olduğuma dair ifadeler benim değildir25 Şubat 2020 Salı 15:30
  • Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve seçim yasakları 1 Mart Pazar günü başlıyor25 Şubat 2020 Salı 14:38
  • Arıklı seçim Manifestosunu açıkladı24 Şubat 2020 Pazartesi 17:43
  • Erhürman: Oturup Sarayönü’nde beklemememiz lazım23 Şubat 2020 Pazar 17:38
  • "Cumhurbaşkanı seçilmem halinde bu görevi başarı ile yerine getireceğime inanıyorum"23 Şubat 2020 Pazar 17:36
  • Özersay: “Cumhurbaşkanı Olarak İç Sorunların Çözümünde Ağırlığımı Koyacağım”23 Şubat 2020 Pazar 14:12
  • Akıncı Girne’de vurguladı: “Kıbrıs Türk halkının insanlığı da, yüreği de kocamandır”23 Şubat 2020 Pazar 12:06
  • Erhürman: "Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı"22 Şubat 2020 Cumartesi 14:51
  • Özersay “çözümden önce işbirliği şart”22 Şubat 2020 Cumartesi 13:20
  • Tatar “Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”22 Şubat 2020 Cumartesi 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti