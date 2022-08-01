KTÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, saat 12.00’de yer alacak eylem, “tek gailesi öğretmenlerin kazanılmış haklarını geri götürmek ve Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmak olan yasa tasarısını topyekun reddetmek için” yapılacak.

Açıklamada, bu yönde hazırlandığı iddia edilen yasa tasarısının, “yasa ve tüzükleri hiçe sayarak, demokrasi ve katılımdan uzak bir şekilde, ‘ben yaparım olur’ ve tek adam zihniyeti ile hazırlandığı” da savunuldu.