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KTSYD Basketbol Kupası LAÜ’nün

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KTSYD Basketbol Kupası LAÜ’nün
KTSYD Basketbol Kupası Finali’de Koopspor’u mağlup eden LAÜ kupanın da sahibi oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Basketbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen basketbol turnuvasında Lefke Avrupa Üniversitesi, Koopspor’u 78-71 yenerek sezonun ilk kupasının sahibi oldu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen ve KKTC Telsim’in de destek verdiği KTSYD Kupası’nda final ve üçüncülük maçları dün akşam oynandı.

YDÜ ÜÇÜNCÜ OLDU

YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında üçüncülük için Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Başa baş bir oyun sonunda 83-74 galip gelen Yakın Doğu Üniversitesi turnuvada üçüncülüğün sahibi oldu.

ŞAMPİYON LAÜ

Gecenin ikinci maçında şampiyonluk için Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Oyunu baştan sona önde götüren ve bir ara 20 sayı farka kadar çıkan Lefke Avrupa Üniversitesi, daha sonra oyundan düşünce fark kapandı.

Son periyodu müthiş çekişme içinde geçen karşılaşmanın sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi rakibi Koopspor’u 78-71 yenerek KTSYD Basketbol Kupası’nın sahibi oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde  Basketbol Federasyonu ile Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na katkılarından dolayı KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından teşekkür plaketi verildi.

Maçlarda görev yapan hakemlere ödülleri KTSYD eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz verirken, turnuvada üçüncü olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütcü, ikinci Koopspor’a kupa ve madalyaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu verdi.

Turnuvanın şampiyonu Lefke takımına kupa ve madalyaları ise KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından verildi.

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