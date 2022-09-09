KTTB, KTÖS VE KTOEÖS’ten Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları ile ilgili değerlendirme

KTTB, KTÖS VE KTOEÖS toplantı yaparak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okullarda maske, test ve aşı kararını değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün yaptığı toplantıda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okullarda maske, test ve aşı hakkında aldığı kararı değerlendirdi.

Konu hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın bu konu özelinde saat 15.00’te bir toplantı yaptığını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okullarda maske, test ve aşılar hakkında aldığı kararı detaylı olarak ele aldıklarını ifade eden Baybora, konu hakkında 12 Eylül Pazartesi yapacakları açıklamada kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.