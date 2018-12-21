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Küba yeniden komünizme döndü

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Küba'da hazırlanan anayasa taslağına komünizm hedefi tekrar eklendi. Kübalı milletvekili kararla ilgili açıklamasında 'Gerçek devrimci her zaman mümkün olanın sınırlarını aşmaya çalışır, bu yüzden komünizm hedefini sürdürmeliyiz' dedi.
Küba yeniden komünizme döndü

Sol'un aktardığına göre, Küba'da anayasa taslağına dair görüşmeler sürüyor. İlk taslağa halk toplantılarında gelen öneri, talep ve itirazlar doğrultusunda bu hafta tekrar Anayasa taslağı gündemiyle toplanan Küba meclisi, 760 maddede değişikliğe gitti.

Yapılan değişikliklerle komünizm hedefine atıf anayasa taslağına yeniden girdi.

Bir hedef olarak komünist toplum ifadesi, Haziran'da çıkan ilk taslakta, Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada Küba açısından gerçekçi bir hedef olmadığı gerekçesiyle çıkarılmıştı. Halk toplantılarında yapılan itirazlar sonrası bu madde geri getirildi.

Konuyla ilgili konuşan Kübalı milletvekili Yusuam Palacios, "Gerçek devrimci her zaman mümkün olanın sınırlarını aşmaya çalışır, bu yüzden komünizm hedefini sürdürmeliyiz" dedi.

Son taslağın mecliste kabul edilmesi durumunda anayasa 24 Şubat'ta ülke genelinde yapılacak referandumla değişecek.

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