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Kur’an yakması Türkiye’yle kriz çıkarmıştı… Soruşturma başlatıldı

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İsveç'te Türk elçiliği önünde Kur'an yakması sonrası büyük tepki çeken aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.
Kur’an yakması Türkiye’yle kriz çıkarmıştı… Soruşturma başlatıldı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022’de Malmö’de Kur’an-ı Kerim yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı TT’nin haberine göre, 16 Nisan 2022’de Malmö kentinde Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle kendisi hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı. Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi.

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan’ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. 

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