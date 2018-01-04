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"Kuru Kahveci Bulut Efendi" güçlü görünmek için facebook like/beğenisi satın almış

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"Kuru Kahveci Bulut Efendi" güçlü görünmek için facebook like/beğenisi satın almış
UBP Milletvekili Adayı Bulut Akacan’ın Rusya’da bir şirkete para ödeyerek facebook hesabından yaptığı paylaşımlara “like” atılmasını sağladığı iddia edildi.

UBP adayı Bulut Akacan’ın Facebook hesabından yaptığı paylaşımların binin üzerinde “like” aldığı, “like” atanların yüzlercesinin ise, Rus hesabı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Bazı vatandaşlar, Bulut Akacan’ın facebook hesabındaki paylaşımları takip ettiklerini, binin üzerinde beğenisi olan bu paylaşımlara kimlerin “like” attığını öğrenmek için tıkladıklarında yüzlerce Rus hesapla karşılaştıklarını belirterek, “Seçim öncesi bu da oldu. Fazla beğeni ile toplumda güçlü görünmek için adaylar buna bile başvurdu” diye konuştu. 

UBP Milletvekili Adayı Bulut Akacan’ın Rusya’da bir şirkete para ödeyerek facebook hesabından yaptığı paylaşımlara “like” atılmasını sağladığı iddia edildi.

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(yenibakış)

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