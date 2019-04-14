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KUş sürüsüne çarpan uçak geri döndü

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 Libya'nın Bingazi şehrine giden kargo uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne çarpması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
KUş sürüsüne çarpan uçak geri döndü

 Libya'nın Bingazi şehrine giden kargo uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne çarpması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Alınan bilgiye göre, özel bir havayolu şirketine ait MB-369 sefer sayılı Airbus A300 tipi kargo uçağı Bingazi'ye gitmek üzere 08.00'de ticari yolcu uçuşlarına 6 Nisan'da kapatılan Atatürk Havalimanından kalkış yaptı.

Uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra süre kuş sürüsüne girdi. Kuş sürüsüne çarpan uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile iletişime geçerek geri dönmek için izin istedi.

Dönüş izni verilen kargo uçağı yakıt boşaltmak için havada yaklaşık 1 saat 15 dakika tur attıktan sonra saat 09.30'da Atatürk Havalimanına indi.

Uçak kontrol için teknik hangara alındı. Kontrolleri yapılan uçağın bir süre sonra Bingazi'ye gitmek için yeniden havalanacağı öğrenili

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