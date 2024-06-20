Kuzey Kıbrıs'taki Rum malları üzerindeki inkişaflar tehdit altında! Simon Mistriel Aykut, ağır cezada yargılanacak

Kuzeyde kalan Rum malları üzerine inşaat yaparak, sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla Güney Kıbrıs'ta tutuklanan Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykut hakkında, dava dosyalandı. Tutukluluğunun devam edip etmeyeceğinin kararı yarın verilecekken Aykut’un, ağır cezadaki davası ise 9 Eylül'de başlayacak.

7 YIL HAPİSLİĞİ VAR

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2006 yılında yapılan 303A Ceza Yasası’nda Kıbrıs’ın kuzeyinde Rum malları üzerinde yasadışı kiralama, satış, alış, aracılık, reklam ve sözleşme yapanlar, inşaat yapan ve pazarlama sürecinin her aşamasına katılanlar için 7 yıl hapislik var.

95 TUTUKLMA KARARI VAR

Kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü... 1974'den bugüne kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü... 1974 yılında donra sonra Kıbrıslı Rumların kuzey Kıbrıs'ta bıraktıkları taşınmaz malları zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle aralarında Kıbrıslıların da bulunduğu çeşitli ülke vatandaşları hakkında 95'in üzerinde uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü.

7 HAZİRAN'DA TUTKLANDI

İskele’deki Caesar Resort yatırımı ile tanınan ve Kıbrıs Rum mallarını gasp ettiği iddiasıyla 7 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Afik Group şirketlerinin CEO’su Simon Mistriel Aykut hakkında dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından dava dosyalandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, AFİK Group şirketlerinin CEO’su Simon Aykut’un, toplam değeri 40 milyon Euro'yu aşan arazilerin satışı ve gasp edilmesine yönelik 124 suçlamayla karşı karşıya olduğunu yazdı.

9 EYLÜL'DE DAVA

Aykut ile ilgili davanın 9 Eylül’de Kıbrıs Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacağını yazan gazete, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin yarın ise Aykut ile ilgili tutukluluk kararının devam edip etmeyeceğine karar vereceğini belirtti.

Gazete haberinde Aykut’un iki oğlunun da arandığını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, 73 yaşındaki Simon Mistriel Aykut’un avukatları Rikkos Mappuridis ve Maria Neofitu’nun mahkeme önünde kendi tezlerini sunarken Aykut’un bahse konu şirketin sahibi olmadığını, hisselerini oğullarından birine devrettiği şeklinde savunma yaptıklarını kaydetti.

Habere göre, Aykut’un avukatları ayrıca, Simon Aykut’un tasarrufunda bulunan şirkete ait banka kartlarının ise Larnaka Havalimanı üzerinden gideceği İsrail seyahatinden kaynaklanan masrafları ödemek için oğlundan aldığını belirtti.