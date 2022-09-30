  • BIST 3.154,06
  • Altın 996.355
  • Dolar 18.5479
  • Euro 18.2465
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı

» »
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne dün gece iki balistik füze fırlattığını duyurdu.
Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan iki balistik füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 300 kilometre seyrettiğini duyurdu.

Bakan Hamada, Kuzey Kore'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" kaydeden Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte." dedi.

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği ve füzelerin düştüğü bölgede hasar tespiti rapor edilmediği bildirildi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) söz konusu denemelerin ABD ve müttefiklerinin topraklarına yönelik tehdit oluşturmadığını duyurdu.

Geçen hafta ve önceki gün füze denemeleri yapan Pyongyang yönetiminin son denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti.

Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez28 Eylül 2022 Çarşamba 12:05
  • Rus doğalgaz hatlarındaki sızıntıların yakınında peş peşe patlama28 Eylül 2022 Çarşamba 11:43
  • NATO’dan Putin’e savaş uyarısı: Daha kötü olacak28 Eylül 2022 Çarşamba 08:53
  • Rusya duyurdu: Ukrayna’daki ilhak referandumundan ‘Evet’ çıktı27 Eylül 2022 Salı 19:46
  • Rusya’dan nükleer saldırı açıklaması: Blöf yok27 Eylül 2022 Salı 15:13
  • Firma 26 bin TL’lik tazminatı “bozukluk”larla ödeyince işler karıştı26 Eylül 2022 Pazartesi 22:29
  • BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu26 Eylül 2022 Pazartesi 18:57
  • Kremlin: Sınırların kapatılması gündemde değil26 Eylül 2022 Pazartesi 18:33
  • Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı26 Eylül 2022 Pazartesi 17:15
  • BM’den Çin’e insan hakları çağrısı26 Eylül 2022 Pazartesi 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti