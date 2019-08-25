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Kuzey Kore yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma sistemini denedi

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Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını açıkladı. Deneme Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kahkaha attığı fotoğraflarla dünyaya duyuruldu.
Kuzey Kore yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma sistemini denedi

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'ya göre, yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gözetiminde deneme atışı yapıldı. Kim, yeni füze fırlatma sisteminin 'gerçekten büyük bir silah' olduğu yorumunu yaptı. 

Devlet Başkanı Kim, Kuzey Kore'nin artan askeri tehditler ve hasım güçlerin saldırgan baskısı karşısında stratejik ve taktiksel silahlar geliştirmeye hızlanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak son bir ayda yedinci kez silah denemesi yaptığını açıklamıştı.

Güney Hamyong eyaletinden fırlatılan füzelerin 97 kilometre irtifaya ulaşarak 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kim'in kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık" ifadelerini kullanmıştı. 

Son deneme, Pyongyang'ın 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 7. deneme oldu. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin füze denemesini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığını belirtiyor. 

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