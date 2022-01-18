  • BIST 2.068,59
  • Altın 781.39294
  • Dolar 13.5314
  • Euro 15.4157
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Kuzey Kore'nin dünkü 'taktik güdümlü füze' testleri başarılı oldu

» »
Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğu duyuruldu.
Kuzey Kore'nin dünkü 'taktik güdümlü füze' testleri başarılı oldu

Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğu duyuruldu. Balistik füzelerin "doğruluğunun, güvenliğinin ve verimliliğinin" test edildiği ve denizdeki hedefini "başarıyla" vurduğu belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, test halihazırda üretilmekte ve konuşlandırılmakta olan füzeleri değerlendirmeyi amaçlıyor.

Deneme atışları dün gerçekleştirilen balistik füzelerin "doğruluğunun, güvenliğinin ve verimliliğinin" test edildiği ve denizdeki hedefini "başarıyla" vurduğu belirtildi.

Bu ayki 4'üncü füze denemesi

Haberde füze sistemleri hakkında detay verilmezken SEUL Üniversitesinden Profesör Kim Dong-yub, Kuzey Kore'nin ABD menşeli MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi'ne benzer kısa menzilli bir füze denemesi yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

 

Japonya: Kuzey Kore 2 balistik füze denedi

 

Seul'deki Ewha Kadın Üniversitesinden Profesör Park Won Gon, Kuzey'in silah geliştirmesi ve seri üretiminin, ülkenin nükleer güç kimliğini sağlamlaştırma çabalarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Dünkü test, Kuzey Kore'nin bu ayki dördüncü füze denemesi oldu.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

KCNA, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

ABD'den 6 Kuzey Koreliye yaptırım

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğine işaret etmişti.

ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine almıştı.

Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan, Çin'e Karşı S-400 Hava Savunma Sistemini Nisanda Aktif Hale Getirecek17 Ocak 2022 Pazartesi 17:31
  • Çin'de nüfus artış hızı 'son 60 yılın en düşük seviyesine' geriledi17 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
  • Hindistan'da başörtülü öğrenciler sınıflara alınmıyor17 Ocak 2022 Pazartesi 13:42
  • Çin: ABD'nin Orta Doğu'da bıraktığı 'güç boşluğunu' doldurmayacağız17 Ocak 2022 Pazartesi 13:21
  • Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir17 Ocak 2022 Pazartesi 12:02
  • Tokyo ve çevresinde koronavirüse karşı kısmi OHAL gelebilir17 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
  • Filipinler'in başkentinde toplu taşımaya aşı zorunluluğu17 Ocak 2022 Pazartesi 10:25
  • Myanmar’ın Devrik Lideri Suu Çii 160 Yıla Kadar Hapse Mahkum Edilebilir16 Ocak 2022 Pazar 15:22
  • Japonya'da Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yılbaşından Bu Yana 50 Kat Arttı16 Ocak 2022 Pazar 11:58
  • Çin'in Başkenti Pekin'de Yerel Kaynaklı İlk Omicron Vakası Görüldü16 Ocak 2022 Pazar 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti