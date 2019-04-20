  • BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kuzey ve güney Kıbrıs arasındaki elektrik şebekelerinin birleşmesi

» »
Kuzey ve güney Kıbrıs arasındaki elektrik şebekelerinin artık tamamen birbirilerine bağlandığı, bu yönde ikinci aşama çalışmaların Mart ayı sonunda tamamlandığı iddia edildi.
Kuzey ve güney Kıbrıs arasındaki elektrik şebekelerinin birleşmesi

Fileleftheros gazetesi: “Elektrik Birleşti – Elektrik Şebekesi Bir Oldu – Özgür Bölgelerin ve İşgal Bölgelerinin Elektrik Ağı Tam Birleşme Sonrasında Artık Tek Şebeke Gibi Çalışıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC ile Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekelerinin artık tamamen birleştiğini belirtti.

Gazete, şebekelerin birleştirilmesi çalışmalarının ikinci kısmının Mart ayı sonunda tamamlandığını belirterek herhangi bir arıza veya ihtiyaç halinde artık yedi gün 24 saat bağlı şebekelerin kullanılabileceğini yazdı.

Herhangi bir arıza veya ihtiyaç halinde karşılıklı elektrik alış verişinin, ara bölgeden herhangi birinin şalterleri açıp kapatmasına ihtiyaç duyulmadan otomatik şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan gazete, alınan veya verilen elektrik miktarını ise bağlantı noktalarında yer alan elektrik sayaçları tarafından ölçüleceğini belirtti.

Birleşmiş elektrik şebekesinin ilk büyük sınavını, geçtiğimiz Salı günü, Larnaka’daki Vasiliko Elektrik Santralinde yaşanan arıza sonucunda Güney Kıbrıs’ta elektriklerin kesilmesi olayında başarıyla verdiğini vurgulayan gazete, söz konusu arızanın sistemi otomatik olarak çalıştırarak KKTC’den Güney Kıbrıs’a 100 megavat elektrik verilmesini sağladığını yazdı.

Gazete, söz konusu arıza sırasında alınan elektriğin Güney Kıbrıs’ın yüzde 50’sinin ihtiyacını karşıladığını, bu yüzden de KKTC’de de elektriklerin gittiğini vurguladı.

Haberde, elektrik şebekelerinin birleştirilmesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşı ve teknik komitelerin sürekli temasları sonrasında gerçekleştiği de ifade edildi.

Gazete, karşılıklı elektrik alış verişlerinde tarafların birbirlerine herhangi bir ödeme yapmayacaklarını, sadece mevcut sayaçlar yoluyla elektrik eşitlemesi olacağını da iddia etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinayet zanlısı anne ve kızını öldürdüğünü itiraf etti20 Nisan 2019 Cumartesi 12:17
  • Hollanda iki toplumlu işbirliğine maddi destek verecek19 Nisan 2019 Cuma 13:24
  • RMMO subayı cinayet zanlısı olarak tutuklandı19 Nisan 2019 Cuma 13:23
  • Güney Kıbrıs’taki cep telefonu şirketleri Anastasiadis’i bilgilendiriyor19 Nisan 2019 Cuma 12:36
  • AP seçim anketleri sürüyor19 Nisan 2019 Cuma 12:35
  • Menendez Şilluris’le görüştü19 Nisan 2019 Cuma 12:34
  • “Mckenzie Binası”nın yıkım çalışmaları başladı19 Nisan 2019 Cuma 12:31
  • Kudret Özersay’ın Ankara ziyareti Rum basınında19 Nisan 2019 Cuma 10:21
  • Anastasiadis Gürcistan’dan Kıbrıs sorunu mesajı verdi19 Nisan 2019 Cuma 10:20
  • Neofitu Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis ile görüştü19 Nisan 2019 Cuma 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti