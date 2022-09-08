L. Gençler Birliği Basketbol’da Pro Lig’e merhaba yemeği verdi.

Larnaka Gençler Birliği Başkan ve Yönetim kurulu Basketbol Prolig’de yarı final oynama başarısı gösteren Pro Lig Basketbol Erkek A takımı ile yemekte buluştu.

Yemeğe Ceasar Projects LGB Basketbol A takımı ile birlikte LGBSK Basketbol alt yapı koçları Dmitry Poleshchuk ve Şevki Pırlanta da katıldı.

Yılmabaşar: Kadromuzu koruyarak ve yeni takviyelerle bu yıl hedefimiz final

Yemekte Ceasar Projects LGB Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı konuşmada Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün ve camianın Basketbol takımı ile adeta kenetlendiğini belirterek İskele’de her maçın final havasında geçtiğini camianın büyük bir heyecanla her maçta tribünleri doldurduğunu söyledi.

2022-2023 sezonunda aynı takım kadrosu ile yola çıktıklarını koçların tavsiyeleri üzerine ligde yabancı sayısının da artması ile yeni bir yabancı oyuncu transferini gerçekleştirmek üzere olduklarını söyledi. Bununla birlikte yerli ve genç oyuncuları da kadrolarına katmak istediklerini belirten Yılmabaşar, bu yıl hep birlikte finali İskele’ye getirebilmek için daha çok çalışacaklarını ve sezonu 1 Ekim’de parkede açacaklarını açıkladı.

Başkan Metin Menteş: Yönetim olarak takımımız ile el ele başarıları yakalayacağımıza inanıyoruz

Yemekte konuşan LGBSK başkanı Metin Menteş, yönetim, camia ve takımı ile adeta kenetlendiklerini ve mutlaka spor adına daha başarılı bir sezon geçirileceğine olan inancını belirtti. Yemekte sporcular da duygu ve düşüncelerini paylaştı ve yeni sezonda parkeye çıkmak için heyecanla hazırlandıklarını söylediler.