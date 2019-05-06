Lakkotripis New York’ta konuştu

Lefkoşa, 6 Mayıs 19 (T.A.K): Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis, New York’ta, Doğu Akdeniz’den, Avrupa’nın merkezine enerji koridoru oluşturma hedefinden söz etti.

Politis gazetesi, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in New York’ta düzenlenen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliğiyle ilgili Economist toplantısına katıldığını yazdı.

Gazete toplantının ayrıca Güney Kıbrıs’ın ABD’de tanıtımı ayrıca üç ülkenin sıkı işbirliğinin ekonomik alanda yarattığı olumlu perspektifler için fırsatı da teşkil ettiğini belirtti.

Habere göre Lakkotripis burada yaptığı konuşmada, stratejik hedefin, Doğu Akdeniz’den, Avrupa’nın merkezine enerji koridoru oluşturulması olduğunu ifade etti.

Bu nedenden dolayı ülkelerinin bir araya geldiğini ifade eden Lakkotripis bölgedeki yataklardaki önemli keşiflerden de söz ederken bunların; jeopolitik düzeyde de önemli bir unsuru teşkil etiğini söyledi.

Lakkotiripis, büyük bir payın yerel tüketimde son bulacağını ancak ihracat pazarları arayan İsrail ve Güney Kıbrıs arasında bugün 700 bcm (hidrokarbon rezervi) bulunduğunu belirtti.

FANNON

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fannon ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın kaynaklarından faydalanma hakkını tanıdığını belirtti.

Fannon, Doğu Akdeniz ülkelerini, ileri teknoloji ve teknik bilgiye sahip olan ABD şirketlerine yatırım ortamları hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çağırdı.

Fannon açıklamasında ayrıca ilerleme, kalkınma ve müteşebbisler için enerji konusunun kritik rolü üzerinde de durdu.