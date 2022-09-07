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Larnaka Gençler Birliği’nde Basketbol’da alt yapılar Belaruslu Koça emanet

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Gençlerde alt yapı Poleshcuk’a emanet. Basketbola hızlı giriş yapan Larnaka Gençler Birliği alt yapısının başına Belarus’un yıldızını getirdi.
Larnaka Gençler Birliği’nde Basketbol’da alt yapılar Belaruslu Koça emanet

Uzun yıllar Belarus Milli Takımında Basketbol oynamış, FIBA Avrupa liglerinde ter dökmüş Dmitry Poleshchuk, kırmızı siyahlı takımın alt yapı takımlarında yeni dönemde Koç olarak görev alacak.

Kulüp haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

 

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