Larnaka Gençler Birliği’nde Basketbol’da alt yapılar Belaruslu Koça emanet

Uzun yıllar Belarus Milli Takımında Basketbol oynamış, FIBA Avrupa liglerinde ter dökmüş Dmitry Poleshchuk, kırmızı siyahlı takımın alt yapı takımlarında yeni dönemde Koç olarak görev alacak.
Kulüp haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Uzun yıllar Belarus Milli Takımında Basketbol oynamış, FIBA Avrupa liglerinde ter dökmüş Dmitry Poleshchuk, kırmızı siyahlı takımın alt yapı takımlarında yeni dönemde Koç olarak görev alacak.
Kulüp haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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