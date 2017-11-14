LAÜ Bayan Voleybol Takımı yenilgisiz lige devam ediyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalardaLAÜ Bayan Voleybol takımı yeni kadrosu ile 2. maçında rakibi Vakıflar’ı 3- 0’lık skorla mağlup etti.

Bener “ Mağlup olmadan devam etmeyi hedefliyoruz ”

Seyircisinin önünde ikinci maçında tüm oyuncularına yer vermeye çalıştığını ifade eden LAÜ Voleybol antrenörüRuhsar Bener, takımın gücünün ötesinde sinerjisinin de bundan sonra başarıda önemli rol oynayacağına inandığını söyledi. Bener, yıllardan sonra ilk kez liglere katılan LAÜ Bayan Voleybol takımını en iyi şekilde performans ve motivasyon açısından maçlara hazırlamaya çalıştığını, takımın performansını ileriki haftalarda daha da artırıp önümüzdeki iki maçlarda da galip gelerek devam etmeyi hedeflediğini belirtti.