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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinde “İletişim ve Müzik” konuşuldu

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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinde “İletişim ve Müzik” konuşuldu
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinde “İletişim ve Müzik” konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim
Günleri” etkinlik dizisi kapsamında 2018 yılı O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek’i
ağırladı. Özipek, etkinlikte; “İletişim ve Müzik” konulu söyleşi gerçekleştirdi.


İngiltere’de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi alan ve 2018 O Ses Türkiye yarışmasında
birincilik kazanan Lütfiye Özipek, söyleşiye katılanlara kendi müzik kariyerinden ve müzik
üzerinden dinleyicileriyle kurduğu iletişimden bahsetti.


Dinleyicilerle bire bir iletişim halinde olma ve dinleyicilerin gözlerine bakarak şarkı
söyleme isteğini her zaman taşıdığını bu nedenle de şarkıcı olmayı tercih ettiğini dile getiren
Özipek kariyerini planlarken içinden geldiği gibi davrandığını, kendini dinlediğini ve bunun
da peşinden gittiğini belirterek öğrencilere gerçekten olmak istedikleri kişi olmaları
tavsiyesinde bulundu. Özipek, kariyer planlamanın çok zor olduğunu, bu yolda her ne kadar
çok az destek görülse de kişinin kendi çabası ile yolunu bir şekilde bulacağını ifade etti.


Müzik kariyerine opera eğitimi ile başladığını, ama gönlünde hep pop müzik yapmak
olduğunu belirten Lütfiye Özipek, “maalesef ülkemizde müzik yapmak isteyen gençler
yeterince yönlendirilmiyorlar. Yolumuzu kendimiz bulmak durumunda kalıyoruz” dedi.
Söyleşide konser müjdesi de veren Lütfiye Özipek, “artık konserlere başlayacağımız bir
sürece giriyoruz. Bizi seven, merak eden her dinleyicimizle buluşmak için sabırsızlıkla
bekliyoruz ve bol bol çalışıyoruz” dedi.

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LAÜ İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında gerçekleşen “İletişim ve Müzik” temalı
söyleşide Lütfiye Özipek; yeni projelerinden de bahsederek gelen yoğun soruları cevapladı.
Etkinlik, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca’nın Özipek’e
katılım belgesi sunumu ile son buldu.

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