LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinde “İletişim ve Müzik” konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim

Günleri” etkinlik dizisi kapsamında 2018 yılı O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek’i

ağırladı. Özipek, etkinlikte; “İletişim ve Müzik” konulu söyleşi gerçekleştirdi.



İngiltere’de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi alan ve 2018 O Ses Türkiye yarışmasında

birincilik kazanan Lütfiye Özipek, söyleşiye katılanlara kendi müzik kariyerinden ve müzik

üzerinden dinleyicileriyle kurduğu iletişimden bahsetti.



Dinleyicilerle bire bir iletişim halinde olma ve dinleyicilerin gözlerine bakarak şarkı

söyleme isteğini her zaman taşıdığını bu nedenle de şarkıcı olmayı tercih ettiğini dile getiren

Özipek kariyerini planlarken içinden geldiği gibi davrandığını, kendini dinlediğini ve bunun

da peşinden gittiğini belirterek öğrencilere gerçekten olmak istedikleri kişi olmaları

tavsiyesinde bulundu. Özipek, kariyer planlamanın çok zor olduğunu, bu yolda her ne kadar

çok az destek görülse de kişinin kendi çabası ile yolunu bir şekilde bulacağını ifade etti.



Müzik kariyerine opera eğitimi ile başladığını, ama gönlünde hep pop müzik yapmak

olduğunu belirten Lütfiye Özipek, “maalesef ülkemizde müzik yapmak isteyen gençler

yeterince yönlendirilmiyorlar. Yolumuzu kendimiz bulmak durumunda kalıyoruz” dedi.

Söyleşide konser müjdesi de veren Lütfiye Özipek, “artık konserlere başlayacağımız bir

sürece giriyoruz. Bizi seven, merak eden her dinleyicimizle buluşmak için sabırsızlıkla

bekliyoruz ve bol bol çalışıyoruz” dedi.



LAÜ İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında gerçekleşen “İletişim ve Müzik” temalı

söyleşide Lütfiye Özipek; yeni projelerinden de bahsederek gelen yoğun soruları cevapladı.

Etkinlik, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca’nın Özipek’e

katılım belgesi sunumu ile son buldu.