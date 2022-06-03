LAÜ ilk ve acil yardım öğrencilerine vaka simulasyon eğitimi düzenlendi

En uygun müdahaleyi en kısa zamanda yaparak tecrübe edindiler
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Bölümü tarafından İlk ve Acil Yardım Vaka Simulasyonu düzenlendi.
“Hayat Kurtarmak İçin Doğa İle Yarışmak”
“Acil durumlarda müdahalelerin doğru ve zamanında yapılması hayati önem taşır. Ancak
yaşamı tehdit eden her olay standart şartlara sahip değildir. 112 acil sağlık personelinin
zorluk derecesi ne olursa olsun zamanla yarışması ve olay yerine varması da gereklidir. Tüm
vakalar aynı özelliklere sahip olmadığı içinde hayat kurtarmak bazen dakikalarla bile
yarışmak demektir. Özellikle zorlu coğrafi özelliklere sahip yerlerde yaşayanlar, afetler, iş
kazaları, çoklu travmalarda sağlık personeli şartları zorlayarak yardım etmeye çalışır. Bu
yüzden de paramedik eğitimlerinde sadece teorik bilgi, malzeme eğitimi değil aynı zamanda
fiziki şartlara uyum sağlamanın da eğitimi verilmektedir” şeklinde bilgi veren Öğretim
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay ve Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen, bu amaç doğrultusunda
“Hayat Kurtarmak İçin Doğa İle Yarışmak” konulu simulasyon eğitimi verdildiğini ifade
ettiler.
Yaralı naklini tecrübe edebilmeleri için verimli bir eğitim gerçekleştirdiler
Akademisyenler, öğrencilerin mezuniyet sonrası zorlu şartlarda hasta naklini birebir
yaşayarak tecrübe etmesi amacıyla İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine engebeli
arazilerde, ambulansın çıkamadığı yerlerdeki acil durumlarda müdahalede nasıl bulunulması
gerektiği, yaralı naklini tecrübe edebilmeleri için verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini dile
getirdiler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel’ de katıldığı
simülasyonda öğrenciler anayoldan uzakta, ambulansla ulaşılamayacak mesafelerdeki olası
travma hastalarına müdahale ettiklerini belirten Akademisyenler, tıbbi ekipman kullanımını
ve vakanın özelliklerini tartışarak en uygun müdahaleyi en kısa zamanda yaparak tecrübe
edindiklerine vurgu yaptılar.
Akademisyenler, “112 tarafından müdahale edilen tüm acil vakalar maalesef her zaman
kolay ulaşılabilecek mesafede olmamaktadır. Acil sağlık yardımının mesafe, coğrafya,
vakanın zorluk derecesi ne olursa olsun uygun ve zamanında yapılabilmesi için sağlık
ekiplerinin her daim hazırlıklı olması gereklidir. Bu yüzden de tekrarlanan simülasyonlarda
özellikle paramedik öğrencilerinin mezuniyet sonrası mesleki tatmini ve başarısı için gerekli
tecrübeyi edinmeleri sağlanmaktadır” diyerek sözlerini sonlandırdılar.
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