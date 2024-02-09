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LAÜ Masa Tenisi Takımı: 28 Yıldır Başarı Dolu Yolculuk

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LAÜ Masa Tenisi Takımı Antrenörü Aşkın Demiray: "Takımımız Erişilmesi Zor Başarılara İmza Attı
LAÜ Masa Tenisi Takımı: 28 Yıldır Başarı Dolu Yolculuk

LAÜ Masa Tenisi Takımı Antrenörü Demiray: Takımımız erişilmesi zor başarılara imza atmıştır

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Masa Tenisi Takımı’nın deneyimli Antrenörü Aşkın Demiray, 1995 yılından bugüne kadar, 28 yıldır LAÜ Masa Tenisi Takımı’nın antrenörlüğünü yapmakta olduğunu belirterek, LAÜ Masa Tenisi Takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

  1995 yılında kurulan takımın bugüne kadar birçok başarılar ve şampiyonluklar elde ettiğini belirten Demiray, “Takımımız erişilmesi zor başarılara imza atmıştır” dedi.

    “1995’ten bu yana çok sayıda KKTC lig ve federasyon kupası şampiyonlukları kazanan takımımız, bunların yanında üniversiteler yarışmalarında başarılar elde etmiş, Dünya Üniversite Yaz Oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı” diyen Demiray, üniversitemizi en iyi şekilde temsil etme gururunu yaşadıklarını belirtti.

   “Türkiye liginde uzun yıllar süper lig, Türkiye kupası, Cumhuriyet Kupası şampiyonlukları da kazanan takımımız, pandemi döneminde ara verdiğimiz Türkiye ligine tekrar dönerek terfi lig, üçüncü lig şampiyonu ve ikinci lig 2.’si olmuştur” diyen Demiray, 2023/2024 sezonunda Türkiye ve KKTC ligine devam etmekte olduklarını söyledi.

  2023/2024 sezonunda U15 ve U19 erkeklerde takımın şampiyon olduğunu belirten Demiray, “Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen LAÜ Rektörümüz   Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ve her zaman yanımızda olan LAÜ ailesine teşekkür ederiz” dedi.

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