LAÜ Mimari Projesi Lübnan Tripoli Mimari Proje Yarışmasında değerlendirilecek

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ile Akdeniz Mimarlar Birliği’nin (UMAR)birlikte düzenlediği Lübnanın Tripoli şehrinde gerçekleşen “Bilgi ve Inovasyon Merkezi” isimli Uluslararası Mimarlık Yarışmasına Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ ve Öğretim görevlisi Azmi Öge katılarak tasarladıkları proje ile LAÜ’yü temsil ettiler.

Yarışma 110 farklı proje katılımı ile uluslarası seviyede gerçekleşti

Yarışma ünlü Brezilaylı Mimar Oscar Niemeyer tarafından Lübnan Tripoli'de 1960 yıllarında tasarlanan Uluslararası Rashid Karami Fuar Alanı'nda yer alıdı. Beş farklı kıtadaki ülkelerden 110 farklı proje katılımı ile Uluslarası seviyede gerçekleşen yarışmada, Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ ve Azmi Öge , LAÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinden oluşturdukları takım ile birlikte hazırladıkları 60000 metre kare büyüklüğünde olan projeyi başarı ile teslim ettiler.

Projeler uluslararası seviyede seçilmiş ünlü mimar juri üyeleri tarafından değerlendirilecek

Dünya Mirası olmaya aday Rashid Karami fuar alanında gerçekleşen proje yarışması tüm dünya ülkelerindeki Mimarlar tarafından yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti. Yarışma uluslararası seviyede seçilmiş ünlü mimar juri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alındı. Lübnan Mühendisler ve Mimarlar Federasyonu’nun Lübnan Devleti adına sürdüreceği proje, Lübnan Tripoli kentinde ticaret ve teknoloji alanında bir çok yatırımcıyı biraraya getirecek bir platform oluşturmayı hedefliyor.