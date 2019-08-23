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LAÜ Mimari Projesi Lübnan Tripoli Mimari Proje Yarışmasında değerlendirilecek

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LAÜ Mimarlık bölümü 60000 metre kare büyüklüğünde olan projeye ile yarışmaya katılım gösterdi
LAÜ Mimari Projesi Lübnan Tripoli Mimari Proje Yarışmasında değerlendirilecek

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ile  Akdeniz Mimarlar Birliği’nin (UMAR)birlikte  düzenlediği Lübnanın  Tripoli şehrinde gerçekleşen “Bilgi ve Inovasyon Merkezi” isimli Uluslararası Mimarlık Yarışmasına  Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ ve Öğretim görevlisi Azmi Öge katılarak tasarladıkları proje ile LAÜ’yü temsil ettiler.

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Yarışma 110 farklı proje katılımı ile  uluslarası seviyede  gerçekleşti

Yarışma ünlü Brezilaylı Mimar Oscar Niemeyer tarafından Lübnan Tripoli'de 1960 yıllarında tasarlanan Uluslararası Rashid Karami Fuar Alanı'nda yer alıdı. Beş farklı kıtadaki ülkelerden 110 farklı proje katılımı ile  Uluslarası seviyede  gerçekleşen yarışmada, Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ ve Azmi Öge , LAÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinden oluşturdukları takım ile birlikte hazırladıkları  60000 metre kare büyüklüğünde olan projeyi başarı ile teslim ettiler. 

Projeler uluslararası seviyede seçilmiş ünlü mimar juri üyeleri tarafından değerlendirilecek

Dünya Mirası olmaya aday Rashid Karami fuar alanında gerçekleşen proje yarışması tüm dünya ülkelerindeki Mimarlar tarafından yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti. Yarışma uluslararası seviyede seçilmiş ünlü mimar juri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alındı. Lübnan Mühendisler ve Mimarlar Federasyonu’nun Lübnan Devleti adına sürdüreceği proje, Lübnan Tripoli kentinde ticaret ve teknoloji  alanında bir çok yatırımcıyı biraraya getirecek bir platform oluşturmayı hedefliyor. 

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