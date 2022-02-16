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LAÜ Mimarlık Atölyelerinde Üretilen Çalışmalar Sergilendi

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LAÜ Mimarlık Atölyelerinde Üretilen Çalışmalar Sergilendi
LAÜ Mimarlık Atölyelerinde Üretilen Çalışmalar Sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Temel Tasarım-I dersi kapsamında
öğrencilerin atölyelerde üretikleri çalışmalar Mimarlık Fakültesi holünde sergilendi. Sergi,
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Feriha Urfalı Doğu ve Araştırma Görevlisi Ezgi Şaker ile
birlikte yürütüldü.


Sergide 2 boyutlu ve 3 boyutlu öğrenci çalışmalarına yer verildi.


Temel tasarım dersinin ilk temelleri, Almanya’da 1919 yılında Weimar’da Walter Gropius
tarafından kurulan Bauhaus Okulu’nda atıldığı bilgisini veren Urfalı, temel tasarım dersinin,
tasarım prensipleri ve elemanları arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu ve bu doğrultuda
düzenlenen serginin yeni gelecek öğrencilere fikir vermesi açısından önemli olduğunu,
sergide 2 boyutlu ve 3 boyutlu öğrenci çalışmalarına yer verildiğini ifade etti.

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Urfalı, serginin ilk bölümünü temel tasarım prensiplerini içeren 2 boyutlu çalışmalar
oluşturduğunu ifade ederek, serginin devamında mekan-biçim ilişkisinin yansıtıldığı barınak
ve mimari mekan projelerinin yer aldığını belirtti.


Urfalı, temel tasarım dersi ile ilgili şu bilgileri paylaştı; Öğrencinin temel kavramları
algılaması, görsel algısının artması ve mekansal ilişkileri anlama noktasında belli bir
duyarlılık kazanması ve en önemlisi zihninde oluşan imajları görselleştirebilmesidir. Bu
bağlamda nokta, çizgi, yön, biçim, değer, doku, renk gibi tasarım elemanları ile başlayan
yaratıcı süreç, tekrar, ritim, uyum, zıtlık, egemenlik, denge ve birlik gibi temel tasarım ilkeleri
ile devam etmektedir. Eskiz çalışmaları ile başlayan tasarım süreci önce iki boyutlu
çalışmalarla, sonrasında ise mekan- form ilişkisi ile 3 boyutlu olarak devam etmektedir.

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