  • BIST 2.015,10
  • Altın 831.338
  • Dolar 13.6314
  • Euro 15.4674
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

LAÜ Öğrencileri “Gezelim Görelim Lefke” Projelerinde Lefke’yi Tanıttılar

» »
Lefke’yi mutlaka görmelisiniz mesajını verdiler
LAÜ Öğrencileri “Gezelim Görelim Lefke” Projelerinde Lefke’yi Tanıttılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Anıl Doğan ve Pelda Nur Dinç, Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde topluma hizmet uygulamaları projeleri kapsamında “Gezelim Görelim Lefke” projesini gerçekleştirdiler.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Lefke videosu beğenildi

img_4361.jpg
“Gezelim Görelim Lefke” projesi kapsamında, Lefke Turizm Derneği ile çalışmalar yapan LAÜ
öğrencileri projelerini, Lefke Haber TV’de Lefke Turizm Derneği As Başkanı Hasan Karlıtaş’ın Dünyada ve Ülkemizde Turizm programında sunma imkanı buldular. Tarihi ve doğal güzelliklerini içeren video hazırlayan öğrenciler bölge turizm sektörü temsilcilerinin, gönüllülerinin takdirini topladı. Gezelim Görelim Lefke projesi kapsamında öğrenciler Lefke, Soli Antik Kenti, Gemikonaği ve Lefke Avrupa Üniversitesi dahilinde bölgeyi tanıtıcı bilgiler vererek videolar, fotoğraflar çektiler. 4 haftalık süreyi kapsayan bu projede Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri Kıbrıs’ı gezerken güzel Lefke’mizin tarihini, denizini yeşilini görmeden gitmemelisiniz mesajını verdiler.

photo-2022-01-05-14-33-54-(00000003).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje03 Şubat 2022 Perşembe 16:58
  • LAÜ’de, Düzenlenen Seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları İrdelendi01 Şubat 2022 Salı 15:28
  • LAÜ’de,‘Psikoloji, Hukuk, Sosyoloji: Kavşakların Buluşması’ paneli yapıldı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:34
  • LAÜ Öğrencileri Tarafından Lefke’nin Güzelliklerini Tanıtan Dergi Hazırlandı30 Ocak 2022 Pazar 16:32
  • LAÜ Öğrencileri Mavi Kapak Projesi İle İhtiyacı Olan Kişilere Yardım Etmeyi Hedeflediler26 Ocak 2022 Çarşamba 17:18
  • LAÜ öğrencilerinden lise öğrencilerine “İngilizce Köşesi”25 Ocak 2022 Salı 13:44
  • LAÜ Öğrencileri Lefke Bölgesi’nde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi23 Ocak 2022 Pazar 18:07
  • LAÜ Öğrencilerinden Lise Öğrencilerine “İngilizce Köşesi”22 Ocak 2022 Cumartesi 13:58
  • LAÜ Öğrencileri “Temiz Çevre, İyi Gelecek” Projesi Kapsamında Gemikonağı Sahilini Temizledi20 Ocak 2022 Perşembe 18:19
  • LAÜ’ de Düzenlenen Seminerde KKTC Bankacılık Sektörü Masaya Yatırıldı18 Ocak 2022 Salı 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti