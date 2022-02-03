  • BIST 1.995,86
  • Altın 778.66646
  • Dolar 13.5482
  • Euro 15.4093
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje

» »
LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje
LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü
tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri” kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim
Merkezinde “Daltons’ Painters” projesi hayata geçirildi.

foto-1-007.jpg
Proje kapsamında öğrenciler, okul duvarlarının ihtiyacı olan bakımı gerçekleştirdi
Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf
öğrencileri Fırat Şentürk, Hüseyin Işıklı, Mert Alkan, İbrahim Burak Doğru, Berak Irmak’dan
oluşan ekip, öğretim görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde “Topluma Hizmet” projesi
gerçekleştirdiler.

Bu proje kapsamında öğrenciler, okul duvarlarının ihtiyacı olan bakımı gerçekleştirirken aynı zamanda okuldaki öğrencilerle güzel vakitler geçirdiler.

Bu proje boyunca okuldaki bakım isteyen duvarlar temizlendi ve boyandı.

Öğrencilerin yapmış oldukları çeşitli yiyeceklerin satışı ile elde edilen gelir doğrultusunda gerekli malzemeler alındı.

foto-2-002.jpg
6 haftalık bu anlamlı proje ile LAÜ öğrencileri Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde
öğrencilerin ihtiyacı olan temiz ve düzenli okul ortamını sağlamanın mutluluğunu ve onurunu
yaşadılar.

foto-3-004.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğrencileri Lefke Bölgesi’nde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi23 Ocak 2022 Pazar 18:07
  • LAÜ Öğrencilerinden Lise Öğrencilerine “İngilizce Köşesi”22 Ocak 2022 Cumartesi 13:58
  • LAÜ Öğrencileri “Temiz Çevre, İyi Gelecek” Projesi Kapsamında Gemikonağı Sahilini Temizledi20 Ocak 2022 Perşembe 18:19
  • LAÜ’ de Düzenlenen Seminerde KKTC Bankacılık Sektörü Masaya Yatırıldı18 Ocak 2022 Salı 16:15
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Fotoğraflarımız – Our Photographs” Sergisi Düzenledi13 Ocak 2022 Perşembe 15:39
  • LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine Anlamlı Proje11 Ocak 2022 Salı 16:39
  • LAÜ Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje09 Ocak 2022 Pazar 15:41
  • LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes08 Ocak 2022 Cumartesi 18:43
  • LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes07 Ocak 2022 Cuma 16:16
  • LAÜ Hukuk Öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü Temsil Etti05 Ocak 2022 Çarşamba 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti