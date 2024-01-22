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LAÜ Psikoloji Bölümü  Sinema Günlerinin 3. gerçekleştirildi

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LAÜ Psikoloji Bölümü  Sinema Günlerinin 3. gerçekleştirildi
LAÜ Psikoloji Bölümü  Sinema Günlerinin 3. gerçekleştirildi

  Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 2023-2024 Güz Dönemi’nde düzenlenen “Psikoloji Bölümü Sinema Günleri-III” kapsamında psikoloji alanıyla ilişkili üç farklı filmin gösterimi yapıldı ve her filmin ardından konunun uzmanı olan psikoloji bölümü akademisyenlerinin yürütücülüğünde tartışma oturumları gerçekleştirildi. Psikoloji öğrencilerinin ve diğer bölümlerden ilgili öğrencilerin filmlerde ele alınan psikolojik olgulara dair derinlikli bir bakış açısı edinmeleri hedeflendi.

 “Psikoloji alanıyla ilişkili üç farklı filmin gösterimi yapıldı”

Etkinlik kapsamında, öncelikle, “Tomboy” adlı film gösterildi ve Yrd. Doç. Dr. Umut Şah’ın yürütücülüğünde filmin tartışması yapıldı. İkinci olarak, “Guguk Kuşu” adlı film gösterildi ve Prof. Dr. Zihniye Okray yürütücülüğünde tartışması yapıldı. Son olarak “Kemiklerine Kadar” adlı film gösterildi ve Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu yürütücülüğünde tartışması yapıldı.

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