  • BIST 8107.38
  • Altın 1947.133
  • Dolar 30.1396
  • Euro 32.8086
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

LAÜ Psikoloji Bölümü'nden Öğrencilere Mesleki Gelişim Atölyeleri

» »
LAÜ Psikoloji Bölümü, 3. Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri ile Öğrencilere Zengin Deneyim Sunuyor: Eleştirel Psikoloji'den Bilimsel Araştırmaya Kapsamlı Konular İşlendi
LAÜ Psikoloji Bölümü'nden Öğrencilere Mesleki Gelişim Atölyeleri

LAÜ Psikoloji Bölümü tarafından 3. Mesleki ve Akademik Gelişim atölyeleri yapıldı

 

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından “Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri - III” kapsamında psikoloji öğrencilerinin ve diğer bölümlerden ilgili öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla 5 farklı atölye düzenlendi.

Bu atölyelerde, standart müfredat derslerinde yeterince detaylı bir şekilde ele alınması mümkün olamayan çeşitli konular ele alınarak öğrencilerin bu konularda daha derinlikli bilgi ve deneyim edinmesi hedeflendi.

LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen atölyelerin ilkinde Yrd. Doç. Dr. Umut Şah tarafından “Eleştirel Psikoloji” konusu ele alındı ve psikoloji alanındaki eleştirel meselelere yönelik bilgilendirme ve tartışma yürütüldü. İkinci atölyede, Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu-Şah tarafından “Beliren ve Genç Yetişkinlikte Güncel Meseleler” ele alındı ve öğrencilerin söz konusu gelişim dönemindeki bireyleri daha iyi anlamalarına imkân sağlayacak bilgi ve olguların etkileşimsel bir şekilde aktarımı gerçekleştirildi. Üçüncü olarak, Prof. Dr. Zihniye Okray tarafından “Objektif Kişilik Testleri” ile ilgili bir atölye gerçekleştirildi. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu tarafından gerçekleştirilen dördüncü atölyede “Psikoterapide Çözüm Odaklı Olmak” konusu ele alındı.

Son atölyede ise Öğr. Gör. Beliz Köroğlu “Bilimsel Araştırma Yapmayı Biliyor Muyum?” sorusu doğrultusunda bir atölye gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğretim Üyesi Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı “Kanser Epigenetiği” kitabı yayınlandı20 Aralık 2023 Çarşamba 18:02
  • Prof. Dr. Rasime Kalkan'ın Editörlüğünü Yaptığı 'Kanser Epigenetiği' Kitabı Yayınlandı19 Aralık 2023 Salı 21:45
  • LAÜ’de “Herkese ilk yardım eğitimi ” adı altında atölye çalışmaları düzenleniyor17 Aralık 2023 Pazar 17:07
  • LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi'nden anlamlı etkinlik15 Aralık 2023 Cuma 15:41
  • LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, “Zihinsel Engellilik ve Fiziksel Aktivite” konusuna değindi14 Aralık 2023 Perşembe 11:25
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler neşeli geçiyor12 Aralık 2023 Salı 09:04
  • LAÜ öğrencileri Dünya Kadın Hakları Günü’ne dikkat çekti10 Aralık 2023 Pazar 12:48
  • LAÜ’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılında Öğretmen Olmak” konulu panel düzenlendi...07 Aralık 2023 Perşembe 16:01
  • LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri mutfak atölyesine katıldılar28 Kasım 2023 Salı 17:21
  • LAÜ Akademisyeni Meriç, katıldığı kongrede “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı26 Kasım 2023 Pazar 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti