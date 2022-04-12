LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Psikoloji

Kulübü tarafından “Psikoloji, Savaş ve İnsanlık” temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kulübün sosyal sorumluluk projelerinden sorumlu danışman hocalarından biri olan Doç. Dr.

Sultan Okumuşoğlu, Psikoloji Kulübü’nün gerçekleştirdiği farkındalık aktivitesi hakkında bilgi

vererek etkinliğin Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin desteğiyle, Psikoloji Kulübü

tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlendiğini, “Psikoloji, Savaş, ve İnsanlık” temalı

farkındalık aktivitesinin interaktif sergi tarzında gerçekleştirildiğini belirtti.

Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu, sözü edilen etkinlik için başta Psikoloji Kulübü Başkanı ve

Psikoloji öğrencisi Tarık Özkızılbulut olmak üzere tüm Psikoloji Kulübü üyelerinin günler

öncsesinden emek vererek çabaladıklarını va aktivitenin LAÜ Plaza Alanı’nda, gün boyu süren

bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Psikoloji Kulübüne üye öğrencilerin

farkındalık sergisi için hazırladıkları afişleri, yazıları panolarda sergilediklerini ve ziyaretçileri

bilgilendirdiklerini aktaran Okumuşoğlu, gün boyunca savaşın insan psikolojisine etkilerine

ilişkin derledikleri çeşitli yazı ve özlü sözlerin sergilendiğini dile getridi. Ayrıca izlemeye gelen

ve gönüllü olan tüm katılımıcılara “Psikoloji, Savaş, Barış ve İnsanlık” temalı kendi cümlelerini

yazma ve panoya asıp paylaşma şansının sunulduğunu belirten Okumuşoğlu, interaktif bir sergi

olarak düzenlenen etkinliğin seyircilerin dikkatini çekmeye ve konuya ilişkin farkındalığı

artırmayı hedeflediğini ve organizasyonun etkili olduğunu sözlerine ekledi.