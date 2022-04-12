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LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi

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LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi
LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi

LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi


Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Psikoloji
Kulübü tarafından “Psikoloji, Savaş ve İnsanlık” temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.
Kulübün sosyal sorumluluk projelerinden sorumlu danışman hocalarından biri olan Doç. Dr.
Sultan Okumuşoğlu, Psikoloji Kulübü’nün gerçekleştirdiği farkındalık aktivitesi hakkında bilgi
vererek etkinliğin Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin desteğiyle, Psikoloji Kulübü
tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlendiğini, “Psikoloji, Savaş, ve İnsanlık” temalı
farkındalık aktivitesinin interaktif sergi tarzında gerçekleştirildiğini belirtti.
Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu, sözü edilen etkinlik için başta Psikoloji Kulübü Başkanı ve
Psikoloji öğrencisi Tarık Özkızılbulut olmak üzere tüm Psikoloji Kulübü üyelerinin günler
öncsesinden emek vererek çabaladıklarını va aktivitenin LAÜ Plaza Alanı’nda, gün boyu süren
bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Psikoloji Kulübüne üye öğrencilerin
farkındalık sergisi için hazırladıkları afişleri, yazıları panolarda sergilediklerini ve ziyaretçileri
bilgilendirdiklerini aktaran Okumuşoğlu, gün boyunca savaşın insan psikolojisine etkilerine
ilişkin derledikleri çeşitli yazı ve özlü sözlerin sergilendiğini dile getridi. Ayrıca izlemeye gelen
ve gönüllü olan tüm katılımıcılara “Psikoloji, Savaş, Barış ve İnsanlık” temalı kendi cümlelerini
yazma ve panoya asıp paylaşma şansının sunulduğunu belirten Okumuşoğlu, interaktif bir sergi
olarak düzenlenen etkinliğin seyircilerin dikkatini çekmeye ve konuya ilişkin farkındalığı
artırmayı hedeflediğini ve organizasyonun etkili olduğunu sözlerine ekledi.

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