Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper ligi play off serisi ilk maçında LAÜ konuk ettiği Koopspor’u

normal süresi 60-60 eşitlikle sona eren maçı uzatmalarda 77-74 mağlup ederek, 3 maç kazanım

esas alınan seride LAÜ 1-0 öne geçti. Maçın yıldızı LAÜ’de 15 ribaunt ve 22 sayı double double yapan

Ben Lawson oldu.Yer: LAÜ Spor Salonu Hakemler: Ahmet Maslakçı, Nusret Sırdar, Çetin Yardım

LAÜ: Doğukan, Vehit, Kemal(6), Doğukan Demirman(11), Hasan Kasap(7), Salim, Hasan, Aytaç, Ben

Lawson(22), Onat, Berk(9), Nemanja Manojloviç(22) Koopspor: Kaspars Kambala(12), Mehmet, Tayfun(4), Vedat, Kaan(4), Andım(2), Tyrell Means(13),

Derek Williams(25), İrfan, Vedat Kaner, Boran, Kercem(14) LAÜ Spor salonunda oynan maç karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 5 dakika 7-7 eşitlikle geçildi. İlk periyot sonuna kadar çekişme devam etti ve bu periyotu Koopspor 16-14 önde tamamladı. 2.periyota

daha iyi başlayan taraf Koospor oldu ve özellikle Derek Williams ile rakip potada etkili olarak

15.dakikayı Koopspor 26-17 önde geçti. İlk yarı sonuna kadar bu üstünlüğünü sürdüren Koopspor

soyunma odasına 30-24 önde gitti. 2.yarıda her iki takımın karşılıklı sayıları vardı. LAÜ’de Ben

Lawson ve Nemanja Manojloviç takımlarının sayı yükünü çeken isimler olurken, Doğukan

Demirman’da skora katkı koyan isimler oldular. Koopspor’da ise Derek Williams ve Kercem takımları

adına etkili olurken 3.periyot 45-43 Koopspor’un üstünlüğü ile geçildi. Final periyotunda ise heyecan

ve çekişme doruk noktaya çıktı ve her iki takımda oyundan kopmayınca karşılaşma 60-60 eşitlikle

son buldu ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında ise daha az hata yapan ev sahibi ekip LAÜ

oldu ve karşılaşmayı ilk uzatmada 77-74 kazanmayı başardı. 2.karşılaşma Cumartesi akşamı saat

19.00’da Atatürk Spor Salonunda oynanacak.