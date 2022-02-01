LAÜ’de, Düzenlenen Seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları İrdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

tarafından “Liderlik” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer, Macau Institute for Tourism

Studies öğretim üyelerinden Dr. Ali Bavik tarafından verildi.



Seminerin teması, öğrencilerin liderlik yeteneğini geliştirmesini desteklemek ve liderlik

kavramsallaştırmalarından haberdar olmalarını sağlamak üzerine kuruldu. Oturum, belirli

liderlik zorluklarına ve pratik sorunlara işaret ederken liderlik teorileri ve etkili liderlik

kavramları sunmayı amaçladı.

“Seminerde, iş dünyasında iyi bir lider olmanın günümüzdeki önemi ele alındı”

Seminer boyunca, öğrenci merkezli öğretim tekniği kullanılarak interaktif bir sunum

gerçekleştirildi. Dr. Bavik, iyi bir liderin özelliklerinden sözederek öğrencilerin bu özellikleri

edinmek için neler yapmaları gerektiğini, iyi bir lider olmanın onlara kazandıracaklarını ve

bunlarla ilintili konuları ele aldı. Aynı zamanda, iş dünyasında iyi bir lider olmanın

günümüzdeki önemi de ele alındı.



Seminer, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı ve Bavik’e birçok soru soruldu. Öğrenciler

seminerin sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrencilerden alınan

geribildirimler doğrultusunda verimli ve faydalı bir etkinlik gerçekleştirildi.