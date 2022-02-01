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LAÜ’de, Düzenlenen Seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları İrdelendi

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LAÜ’de, Düzenlenen Seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları İrdelendi
LAÜ’de, Düzenlenen Seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları İrdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
tarafından “Liderlik” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer, Macau Institute for Tourism
Studies öğretim üyelerinden Dr. Ali Bavik tarafından verildi.

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Seminerin teması, öğrencilerin liderlik yeteneğini geliştirmesini desteklemek ve liderlik
kavramsallaştırmalarından haberdar olmalarını sağlamak üzerine kuruldu. Oturum, belirli
liderlik zorluklarına ve pratik sorunlara işaret ederken liderlik teorileri ve etkili liderlik
kavramları sunmayı amaçladı.

“Seminerde, iş dünyasında iyi bir lider olmanın günümüzdeki önemi ele alındı”

Seminer boyunca, öğrenci merkezli öğretim tekniği kullanılarak interaktif bir sunum
gerçekleştirildi. Dr. Bavik, iyi bir liderin özelliklerinden sözederek öğrencilerin bu özellikleri
edinmek için neler yapmaları gerektiğini, iyi bir lider olmanın onlara kazandıracaklarını ve
bunlarla ilintili konuları ele aldı. Aynı zamanda, iş dünyasında iyi bir lider olmanın
günümüzdeki önemi de ele alındı.


Seminer, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı ve Bavik’e birçok soru soruldu. Öğrenciler
seminerin sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrencilerden alınan
geribildirimler doğrultusunda verimli ve faydalı bir etkinlik gerçekleştirildi.

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