LAÜ’de “Eczacılar, İlaç Endüstrisi Sizleri Bekliyor” konulu konferans gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “Eczacılar, İlaç Endüstrisi Sizleri Bekliyor” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. E. Vildan Burgaz konuşmacı olarak katılım gösterdi.



“Eczacılık mezunları İlaç Endüstrisinde çok önemli bir yere sahiptir”

LAÜ Eczacılık Fakültesinin düzenlemiş olduğu “Eczacılar, İlaç Endüstrisi Sizleri Bekliyor” adlı konuşmasında Burgaz, ilaç firmasında çalışırken yaşadığı tecrübeleri anlatarak başlamış ve ardından da Eczacılık mezunlarının İlaç Endüstrisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, İlaç firmalarının başta Araştırma-Geliştirme (Sentez, Analitik, Formülasyon) bölümleri olmakla beraber bir çok bölümde çalışabileceği üzerinde durmuştur.

Burgaz son olarak, Eczacıların ilaç endüstrisinde çalışabileceği bölümlerin ve bu bölümler

için hangi kalifikasyonların gerektiğini de ayrıntılı bir şekilde vurguladı. Burgaz,

konferansını öğrencilerden gelen yoğun sorulara verdiği cevaplarla tamamladı.