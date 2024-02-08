  • BIST 8889.83
  • Altın 2001.967
  • Dolar 30.5854
  • Euro 33.0757
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı

LAÜ’de Ruanda Kültür Günü düzenlendi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü ve Ruandalı Öğrenciler Topluluğu tarafından organize edilen “Ruanda Kültür Günü” çeşitli etkinliklerle LAÜ kampüsünde gerçekleştirildi.
LAÜ’de Ruanda Kültür Günü düzenlendi

Etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından başladı. Ruanda Kültür günü programında; Ruanda’ya özgü kültürel müzikler eşliğinde öğrencilerin çeşitli dans gösterileri, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı kültürel geçişler, kültürel yemeklerin sunumu ve ikramı yapıldı.

KKTC’de eğitim gören diğer üniversitelerden de katılım gösteren Ruandalı öğrenciler LAÜ ev sahipliğinde bir araya geldiler.   

LAÜ Rwanda Öğrenci Topluluğu’nun organizasyonunda düzenlenen kültür programına katılan Ruandalı misafirler de almış oldukları davetten dolayı ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı LAÜ’ye teşekkürlerini ilettiler.

ruanda-kultur-gunu-2-(1).jpgruanda-kultur-gunu-2-(2).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Psikoloji Bölümü'nden Öğrencilere Mesleki Gelişim Atölyeleri18 Ocak 2024 Perşembe 15:44
  • LAÜ’de "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" sergisi büyük ilgi gördü14 Ocak 2024 Pazar 18:53
  • LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Matematik Şenliği düzenledi07 Ocak 2024 Pazar 16:53
  • LAÜ’de herkese ilk yardım eğitimlerinin ikincisi yapıldı29 Aralık 2023 Cuma 16:03
  • LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı25 Aralık 2023 Pazartesi 16:30
  • LAÜ  Psikoloji Bölümü  “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” konusunu ele aldı24 Aralık 2023 Pazar 14:54
  • LAÜ Öğretim Üyesi Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı “Kanser Epigenetiği” kitabı yayınlandı20 Aralık 2023 Çarşamba 18:02
  • Prof. Dr. Rasime Kalkan'ın Editörlüğünü Yaptığı 'Kanser Epigenetiği' Kitabı Yayınlandı19 Aralık 2023 Salı 21:45
  • LAÜ’de “Herkese ilk yardım eğitimi ” adı altında atölye çalışmaları düzenleniyor17 Aralık 2023 Pazar 17:07
  • LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi'nden anlamlı etkinlik15 Aralık 2023 Cuma 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti