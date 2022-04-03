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LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı

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LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı
LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından “58. Kütüphane Haftası” dolayısıyla Lefke
Gazi Lisesi’ne kitap bağışı yapıldı.


LAÜ Ertuğrul Apakan Kütüphanesi Müdürü Alev Lort ve Kütüphane Kulübü öğrencileri,
Lefke Gazi Lisesi (LGL) kütüphanesine kitap bağışında bulunmak üzere Lefke Gazi Lisesi’ni
ziyaret ederek, Lefke Gazi Lisesi Müdür Vekili Nihat Cemoğlu ile bir araya geldi.


Öğrencilerin eğitimlerine kaynak oluşturacak çeşitli yayınlardan oluşan kitapları okul
kütüphanesinde kullanılması amacıyla teslim eden Lort, kitap okuma alışkanlığını
kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan “Kütüphane Haftası” etkinlikleri
dolayısıyla LAÜ Kütüphanesi olarak kitap bağışı yapmaktan son derece mutlu olduklarını
ifade etti.

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