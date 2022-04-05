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LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

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LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor
LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

   LAÜ öğrencilerinden İsmail Emre Uçmak, Şerif Avşar, İbrahim İlik, Hüseyin Can Öğretmen tarafından gerçekleştirilen projede Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği binasının onarımı ve temizliği yapıldı.

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  LAÜ öğrencileri projenin amacı ve kapamı ile ilgili bilgiler vererek, Gemikonağı için tarihi bir önem taşıyan bu yapının eskimeye yüz tutmuş yönlerini bulup modern çağın gereklerine uygun bir şekilde bölge halkına geri kazandırmayı amaçladıklarını belirttiler. Öğrenciler,  Gemikonağı TMT Mücahitler Derneği binasının onarımı ve çevre temizliği gibi  ihtiyaçlarının olduğu doğrultusunda tespitler yaparak söz konusu projeyi gönüllülük çerçevesinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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