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LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu

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LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu

LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu

Lefkoşa Belediye Orkestrası’na bağlı Çocuk ve Gençlik Korosu, yılın ilk konserini verdi.

Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen konsere koroyu oluşturan çocuklar, aileleri ve müzik severler katıldı. 

Koronun şefliğini Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yaparken, Ercüment Şeker de piyano da yer aldı. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada koru eğitmenlerine teşekkür ederek, koronun başarılı çalışmaları sayesinde her geçen gün daha ileri bir noktaya ulaştığını belirtti.

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