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LeBron James: Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı

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LeBron James: Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı
LeBron James: Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı

Los Angeles Lakerslı basketbolcu LeBron James, NBA maçlarının ertelenmesine "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın" sözleriyle tepki gösterdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelenmesi basketbol camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Los Angeles Lakers forması giyen all-star oyuncu LeBron James, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesajda, "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın" değerlendirmesinde bulundu.

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Orlando Magic'te forma giyen Evan Fournier ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "(Koronavirüs tespit edilen) Rudy Gobert ile telefonda konuştum. Morali gayet iyi. Kimse panik yapmasını. Hepinizi seviyoruz" mesajını paylaştı.

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